Stand: 26.05.2020 06:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Eingeschränkte Müllabfuhr an der Seenplatte

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte kann es es heute zu Einschränkungen bei der Müllentsorgung kommen. Die Gewerkschaft ver.di hat rund 150 Beschäftigten der Remondis Seenplatte Logistik GmbH zum Streik aufgerufen.

Gewerkschaft fordert Ausgleich früheren Verzichts

Laut ver.di liegen die Löhne bei Remondis deutlich unter denen von vergleichbaren Betrieben in der Region. Die Gewerkschaft fordert deshalb ein deutliches Plus je nach Länge der Betriebszugehörigkeit auf einen Stundenlohn von bis zu 14 Euro. Die Beschäftigten hätten vor vier Jahren auf Lohnerhöhungen verzichtet. Damals hatte Remondis das Vorgängerunternehmen übernommen. Remondis habe zugesagt, das Entgegenkommen bei den nächsten Verhandlungen nicht zu vergessen. Dies werde jetzt eingefordert, so ein ver.di-Sprecher.

Remondis verweist auf Corona-Krise

Remondis hält die Forderungen für überzogen und verweist auf eine angespannte wirtschaftliche Situation im Zuge der Corona-Krise. Vor allem Einnahmen durch Gewerbeabfälle seien weggebrochen. Ausgenommen von den Streiks an der Seenplatte ist der Großraum Neubrandenburg. Dort ist ein anderes Remondis-Unternehmen für die Müllentsorgung zuständig.

