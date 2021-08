Eine Tote und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in MV Stand: 22.08.2021 07:11 Uhr Bei einem Unfall ist am Samstagabend eine 39-jährige Frau bei Tribsees ums Leben gekommen. Nahe Greifswald ereignete sich ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten.

Eine Autofahrerin ist am späten Samstagabend bei einem Unfall nahe Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) ums Leben gekommen. Laut Polizei war ihr Wagen auf einer Autobahnbrücke über die A20 nach rechts von der Straße abgekommen und hatte die Leitplanke überfahren. Das Auto stürzte die Böschung hinab und kam neben der Autobahn zum Stehen. Der Wagen fing Feuer. Die 39-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall aus ihrem Fahrzeug geschleudert und starb noch vor Ort.

Zwei Kinder unter den Verletzten

Bei einem weiteren Unfall auf der L35 bei Greifswald (Kreis Vorpommern-Greifswald) wurden am Samstagabend fünf Menschen verletzt. Laut Polizei waren an dem Unfall auf der Landstraße in Richtung Jarmen vier Autos beteiligt. Der Fahrer des vordersten Wagens wollte abbiegen und hatte stark abgebremst, die Fahrerin ganz hinten merkte das zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den Wagen vor ihr auf - der wiederum gegen das nächste Fahrzeug geschoben wurde. Zwei Erwachsene sowie zwei Kinder im Alter von zwei und zehn Jahren wurden leicht, eine 16-Jährige schwer verletzt. Die Verletzten wurden per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Kleinkind über den Fuß gefahren - leicht verletzt

In Neubrandenburg fuhr der Betreiber eines Flohmarktstandes beim Verlassen des Geländes mit seinem Wagen über den Fuß eines zweijährigen Jungens. Das Kind wurde leicht verletzt.

