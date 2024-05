Stand: 09.05.2024 07:50 Uhr Eine Tote und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen im Land

Bei einem Verkehrsunfall bei Tarnow im Landkreis Rostock ist eine 68-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei saß sie als Beifahrerin im Auto eines 61-Jährigen. Sein Wagen stieß am Mittwochabend mit dem Pkw eines 18-Jährigen zusammen. Der junge Mann wurde schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Schwer verletzt wurde am Abend auch ein 21-jähriger Motorradfahrer in Güstrow. Laut Polizei hatte eine 77-Jährige ihn bei Einbiegen in die Tankstelle mit ihrem Pkw übersehen und gerammt. Der Biker erlitt Knochenbrüche und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bei einem Unfall zwischen Loissin und Neuendorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Frau verletzt worden. Am Nachmittag hatte sich von einem Auto ein Wohnanhänger gelöst. Nach Angaben der Polizei rollte er in den Gegenverkehr und stieß mit dem Wagen der 27-Jährigen zusammen. Die Frau kam in eine Klinik.

