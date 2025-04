Einbruch in Pizzeria: Jugendgang hält Rostocker Polizei in Atem Stand: 01.04.2025 18:05 Uhr Sie sind zwischen 13 und 15 Jahren alt: Drei polizeibekannte Jugendliche, die in Rostock für mehrere Straftaten verantwortlich sein sollen. Am Wochenende schlugen sie wieder zu, in einer Pizzeria im Stadtteil Dierkow.

Der jüngste Beteiligte soll erst 13 Jahre alt sein. Er wird verdächtigt, gemeinsam mit weiteren Jugendlichen nachts in den Pizzadienst eingebrochen zu sein. Dort soll die Gruppe einen Fahrzeugschlüssel entwendet haben, um dann mit einem Auto des Lieferdienstes davonzufahren. Herbeigerufene Polizisten verfolgten den Wagen zwar noch, doch die Tatverdächtigen flüchteten schließlich zu Fuß. Zur Spurensicherung am Tatort wurde der Kriminaldauerdienst hinzugezogen. Vor Ort wurden Videoaufnahmen gesichert, auf denen mehrere Jugendliche zu sehen sind. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl, des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen sowie Sachbeschädigung.

Jugend-Gang beschäftigte die Polizei schon häufiger

Bereits in der Nacht vor dem Einbruch war die Polizei zu einer Sachbeschädigung in Dierkow gerufen worden. Auch dort sollen die mutmaßlichen Autodiebe beteiligt gewesen sein. Nach Steinwürfen auf Polizisten wurden unter anderem zwei 14-jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen, ein 13-Jähriger seinen Eltern übergeben – vermutlich derselbe Junge, der kurz darauf mit in den Pizzadienst eingestiegen sein soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.04.2025 | 19:00 Uhr