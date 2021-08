Einbruch: Minderjährige scheitern an Alarmanlage Stand: 06.08.2021 06:01 Uhr In Stralsund haben zwei 15-Jährige versucht in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Augenzeugen berichteten am frühen Morgen, dass die Schaufensterscheibe des Ladens eingeworfen worden war.

Nachdem die Alarmanlage losging, flohen die Täter. Polizisten griffen die zwei Tatverdächtigen später in der Nähe auf. Schließlich wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Gegen sie wird nun wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Mutmaßlicher Serientäter in der Seenplatte gestellt

Wie jetzt bekannt wurde, ist die Polizei in der Nacht zum Donnerstag im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte möglicherweise einem Serieneinbrecher auf die Spur gekommen. In Kieve südlich von Röbel war der 30-jährige Mann aufgefallen, als er dabei war, die Tür eines Hauses aufzubrechen. Offenbar hatte die Polizei den mutmaßlichen Täter bereits auf dem Radar - immer wieder hatte es Einbrüche gegeben in der Region, immer in Häusern, deren Bewohner im Urlaub waren.

Diebesgut aus vorigen Einbrüchen entdeckt

Nach der Festnahme durchsuchten Polizisten die Wohnung des 30-Jährigen - ebenfalls in der Region. Dabei hatten die Beamten nach eigenen Angaben Diebesgut aus anderen Fällen und Beweismittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen, so hieß es, seien noch nicht abgeschlossen. Der Tatverdächtige wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt.

