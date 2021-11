Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfällen in der Nacht Stand: 21.11.2021 09:00 Uhr Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in der Nacht ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurde ein 24-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt.

Zu einem tödlichen Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag auf der Landstraße zwischen Prislich und Ziezow bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Ein 30-jähriger Fahrer kam mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Trotz schneller Hilfsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Straße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Inzwischen untersucht ein Sachverständiger den Unfallort.

Unfall in Grimmen

Ohne Führerschein, betrunken und unter Drogeneinfluss hat ein 24-jähriger Autofahrer in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war nach Polizeiangaben am Abend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.11.2021 | 09:00 Uhr