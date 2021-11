Stand: 21.11.2021 06:30 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfällen in der Nacht

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Prislich und Zierzow im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in der Nacht zu Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 30-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurde ein 24-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Er hatte Alkohol und Drogen im Blut und besaß keinen Führerschein. Der Mann war in Grimmen von der Straße abgekommen, frontal gegen einen Baum gefahren und dann gegen einen parkenden Wagen gestoßen. | 21.11.2021 06:30