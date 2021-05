Stand: 08.05.2021 18:15 Uhr Eilantrag gegen Beherbergungsverbot abgelehnt

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat einen Eilantrag gegen das aktuelle Beherbergungsverbot von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern abgelehnt. Das teilte die Anwältin der 60 Vermieter mit, die den Antrag eingereicht hatten. Sie sagte dem Nordmagazin und NDR 1 Radio MV am Sonnabend, das Gericht habe sie per Telefon über diese Entscheidung informiert. Eine Begründung liege noch nicht vor, diese soll in der kommenden Woche folgen. | 08.05.2021 18:15