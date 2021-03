Eichenprozessionsspinner: Wieder Insektizid-Einsatz geplant Stand: 08.03.2021 14:51 Uhr Der Eichenprozessionsspinner wird in Mecklenburg-Vorpommern wieder mit einem Insektizid bekämpft. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim soll im April mit dem Spritzen begonnen werden.

Dem Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns zufolge haben Alternativen bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Darum wird ab April wieder ein Insektengift gegen die mit Brennhaaren besetzte Raupe eingesetzt. Im April soll im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit dem Spritzen begonnen werden.

Umweltminister Backhaus: "Bekämpfungsmaßnahmen zwingend vorzubereiten"

Das Monitoring im Jahr 2020 habe eine so starke Populationszunahme ergeben, "dass zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier jetzt zwingend Bekämpfungsmaßnahmen vorzubereiten und einzuplanen sind", sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Nach der letztmaligen großflächigen Bekämpfung im Jahre 2015 habe sich die Population zusehends erholt.

Gifteinsatz nur außerhalb von Ortschaften

Im betroffenen Bereich sind etwa 350 Bäume befallen - alles Eichen, die außerhalb von Ortschaften an Bundes- Land- und Kreisstraßen stehen. Überall dort wird das Mittel bis in den Mai eingesetzt, um die Raupen in ihren Nestern zu töten. An etwa 175 weiteren Bäumen sollen die Nester maschinell abgesaugt und vernichtet werden.

Kosten für die Bekämpfung der Raupen: Etwa 170.000 Euro

Die Kosten der Bekämpfung schätzt das Ministerium auf rund 170.000 Euro. Davon übernimmt das Land zwei Drittel. Der Eichenprozessionsspinner ist eine wärmeliebende Schmetterlingsart. Im Raupenstadium enthalten seine Brennhaare ein Nesselgift und können stark juckende Rötungen auf der Haut, asthmatische Symptome und schmerzhafte Augenentzündungen hervorrufen. In seltenen Fällen kann sogar ein allergischer Schock die Folge sein. Alle Symptome können sich bei wiederholtem Kontakt verstärken.

