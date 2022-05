Ehrenmale in MV im Zeichen des russischen Krieges in der Ukraine Rund 13 Millionen Soldaten der Roten Armee sind im Zweiten Weltkrieg gefallen. Viele davon in den letzten Kämpfen des Krieges in Deutschland. Deshalb gibt es in Ostdeutschland viele sowjetische Ehrenmale. Oft sind sie auch Kriegsgräber.

"Dieses Jahr wollten wir es nicht politisch machen. Wir wollten ein Statement für russisch sprechende Bürger in Stralsund", sagt Olga Fot von der russischen Gemeinde in der Hansestadt. Sie steht vor dem sowjetischen Ehrenmal in Stralsund - einem von einer niedrigen Mauer eingefassten Obelisken. Entlang der Marktseite der Marienkirche liegen 76 Grabplatten. Jede Platte wurde mit einer Grabkerze und einer Nelke - der Symbolblume des Gedenkens an den Sieg über den Nationalsozialismus - bedacht.

Gemeinsam Blumen niedergelegt

Es gebe die unterschiedlichsten Gründe, warum Russen und Ukrainer nach Stralsund gekommen sind. "Wir haben hier immer in Frieden gelebt. Dass jetzt Hass zwischen diesen zwei Nationen geschürt wird, finden wir nicht in Ordnung." Deshalb haben sie gemeinsam Blumen niedergelegt und gemeinsam an ihre Vorfahren erinnert. "Das ist uns wichtig. Man muss sich regelmäßig daran erinnern, was passiert, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. "

'"Olga, wir müssen nächstes Jahr putzen"

Olga Fot und ihre Mitstreiter haben die Gedenkfeier organisiert. Zu ihnen gehören auch Natalia und Sergej Scheffler. "Das ist Geschichte und die dürfen wir nicht vergessen. Hier gibt es keine Nationalität", sagt Natalia Scheffler. Sie und ihr Mann sind vor 25 Jahren aus der Ukraine in den Nordosten gezogen. Die Schefflers haben am Tag vor der Feier das Ehrenmal saubergemacht. Das hatten sie sich fest vorgenommen, nachdem sie sich beim Gedenken im vergangenen Jahr darüber geärgert hatten, dass man keine Namen auf den Platten lesen konnte, weil die so verdreckt waren. "Da haben wir gesagt: Olga, wir müssen nächstes Jahr putzen", sagt Sergej Scheffler.

Respekt vor den Toten

Untenherum hat er die ganzen Graffiti hat er weggemacht. Jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Es seien nur Kinder-Schmierereien gewesen - nichts Politisches, sagt Natalia Scheffler. Ihren Mann macht es wütend, dass es vereinzelt zu Vandalismus an sowjetischen Ehrenmalen gekommen ist - etwa in Berlin und Neubrandenburg. "Ich kann das nicht verstehen. Wie kann ein Mensch zu einem Grab oder einem Monument gehen und das ruinieren? Das ist doch Unmenschlichkeit." Man müsse Respekt vor den Toten haben, so Scheffler.

"Wir akzeptieren das Denkmal so, wie es ist"

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zahlreiche sowjetische Ehrenmale. In der 1.500-Einwohner-Stadt Richtenberg im Kreis Vorpommern-Rügen steht es direkt an der Hauptstraße auf dem Markt: ein weißer Obelisk mit rotem Stern und den Namen von 16 Gefallenen. Das Gelände gehöre der Stadt, die Absprachen zur Erhaltung des Denkmals erfolgten über die russische Botschaft, sagt Grape "Zu DDR-Zeiten war das Gedenken ganz hoch angebunden", erinnert sich Bürgermeister Frank Grape. Das hänge damit zusammen, was Grape die "damalige Struktur" nennt: die enge Verbindung politische Verbindung zwischen der DDR und der Sowjetunion. "Dementsprechend waren die 1.-Mai-Kundgebung und der 8. Mai auch hier am Denkmal unter der Kulisse." Anders als in Russland, wo der Sieg über den Nationalismus stets am 9. Mai gefeiert wird, wurde und wird das Jubiläum in der DDR und auch nach der Wende am 8. Mai begangen. Mittlerweile sei das Gedenken jedoch etwas eingeschlafen. "Wir akzeptieren das Denkmal so, wie es ist, ohne dass wir ihm jetzt - ich sag' mal - besonders huldigen", so der Bürgermeister.

Ehrenmal versperrt Kircheneingang

Dass viele Kriegerdenkmale nicht zu übersehen sind, dafür hat die frühere russische Militärregierung gesorgt. In Stralsund verstellt der Obelisk seit 1945 den wichtigsten Zugang zur Marienkirche. Das Areal untersteht der russischen Botschaft. "Wir wollen derer gedenken, die hier niedergelegt wurden und gestorben sind in diesem furchtbaren, barbarischen Krieg, den Deutschland gegen die Welt geführt hat", sagt der Pastor Christoph Lehnert. Schon seit vielen Jahren bemühen sich die Kirche und die Stadt vergeblich um eine Neugestaltung des Ehrenmals. Es müsste dringend saniert werden. Und die Kirchgemeinde würde gerne ihren Haupteingang wieder benutzen.

Russische Botschaft blockiert Umgestaltung

"Wir hatten vor 2014 ein Verhältnis, wo die Russen sagten, ihr könnt das umgestalten. Wir sollen es nur in Würde machen", so Lehnert. Aber nachdem im selben Jahr die Krim annektiert wurde, habe es Sanktionen gegeben. "Und dann gibt man das mit solchen Nadelstichen auch wieder zurück und geht auf die Wünsche nicht mehr ein." Die russische Botschaft blockiere jetzt die Umgestaltung. Das stoße bei Vielen auf Verwunderung. Deshalb bleibe jetzt erst einmal alles, wie es ist. Immerhin: Einmal im Jahr werden jetzt die Grabsteine geputzt.