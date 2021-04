Ehrenamtsstiftung kommt nach Neustrelitz Stand: 01.04.2021 15:00 Uhr Der Bundestag hat am Donnerstag die Gründung einer Ehrenamtsstiftung in Neustrelitz beschlossen. Die Stiftung soll 75 Mitarbeiter haben und ein jährliches Budget von 30 Millionen Euro bekommen.

Ehrenamtliches Engagement in Deutschland wird künftig mit einer neuen öffentlich-rechtlichen Stiftung unterstützt. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit der Mehrheit der Regierungskoalition die Einrichtung einer "Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die den Einsatz der Bürger "insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen", stärken soll. Dafür sollen pro Jahr rund 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Stiftungssitz in Neustrelitz

Konkret soll die Stiftung etwa ehrenamtlichen Organisationen und Engagierten mit Informationen helfen und digitale Innovationen in diesem Bereich fördern. Auch "begleitende Forschung" ist vorgesehen. Das Geld für die Stiftung soll ab dem kommenden Jahr von den Bundesministerien für Familie, Inneres und Landwirtschaft gemeinsam aufgebracht werden. Die Organisation soll ihren Sitz in Neustrelitz haben.

Freude bei der Landesregierung

Erfreut über den Beschluss des Bundestages äusserte sich auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): "Wir brauchen das Ehrenamt. Das gilt insbesondere für den ländlichen Raum, wenn wir nur an die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren, der Sportvereine oder der Landfrauen denken," betonte Schwesig. Außerdem sei es seit langem eine Forderung der ostdeutschen Landesregierungen, dass Einrichtungen des Bundes verstärkt in den ostdeutschen Ländern angesiedelt werden, so Schwesig weiter.

Kritik seitens der Diakonie

Die Diakonie begrüßte das Projekt. Allerdings kritisierte das für Sozialpolitik zuständige Vorstandsmitglied Maria Loheide die geplante Ausstattung der Geschäftsstelle mit 75 Mitarbeitern, was bereits "einen Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel verbrauchen" werde. Es sei zu erwarten, dass von den 30 Millionen Euro Budget pro Jahr "nur die Hälfte bei der engagierten Basis ankommt".

