Ehrenamtsstiftung: Vier Vereine aus MV gewinnen Preise Stand: 18.12.2021 18:11 Uhr Die in Neustrelitz ansässige Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat Preise für innovative Nachwuchsarbeit verliehen. Insgesamt 500.000 Euro gingen im Rahmen des "EngagementGewinner"-Wettbewerbs an insgesamt 50 Organisationen. Vier Gewinner kommen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Das "Rollkollektiv 4 Tore" aus Neubrandenburg, das eine Skaterhalle betreibt, der Förderverein Dorf und Kirche in Wrodow im Amt Stavenhagen und der Verein "Power on" aus Prebberede bei Teterow, der Kinder- und Jugendcamps veranstaltet, wurden von einer Jury ausgewählt. Hinzu kommt die Initiative "Greifbar" aus Greifswald, die in einem Publikumsvoting ausgewählt wurde. Alle Sieger erhalten jeweils 10.000 Euro. Das Geld stammt aus einem Förderprogramm des Bundes.

Innovative Ideen für Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt gesucht

Entscheidend für die Auswahl der Gewinner waren innovative Ideen für die Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt. So finden in Wrodow zum Beispiel Workshops für die ganze Familie statt. "Gerade im ländlichen und strukturschwachen Raum fällt es Vereinen und gemeinnützigen Organisationen oft schwer, junge Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern", teilte der Vorstand mit. Die Stiftung habe mehr als 350 Einsendungen erhalten. Aus diesen habe die Jury 40 Gewinner ausgewählt, zehn weitere seien online von Bürgern gekürt worden. Die Ehrung der Preisträger fand am Sonnabend virtuell statt.

