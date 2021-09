Ehrenamtsstiftung: Neuer Förderpreis ausgelobt Stand: 05.09.2021 14:09 Uhr Die in Neustrelitz ansässige Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat zum ersten Mal einen Förderpreis "Engagement-Gewinner" ausgeschrieben. Gesucht werden Vereine, die besonders nachahmenswerte Ideen haben.

50 Vereinen mit den besten Ideen zur Gewinnung neuer Mitglieder winken jeweils 10.000 Euro Prämie. Hintergrund dieses Preises ist, dass jeder vierte Verein vor allem im ländlichen Raum seit Beginn der Corona-Pandemie Mitglieder verloren hat. So sind in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahresbeginn rund 3.000 Mitglieder aus Sportvereinen ausgetreten.

Bisher 430.000 Euro Fördergelder nach MV

Bewerbungen für den Preis nimmt die Stiftung bis zum 10. Oktober entgegen. Der Preis wird finanziert aus dem Etat der Stiftung, der in diesem Jahr mehr als 30 Millionen Euro beträgt. In diesem Jahr sind nach Angaben der Stiftung bislang rund 1.600 Anträge mit einem Antragsvolumen von knapp zehn Millionen Euro eingegangen. Mehr als sechs Millionen Euro seien bereits bewilligt worden. Darunter seien 55 Anträge von Vereinen und Verbänden aus Mecklenburg-Vorpommern mit einem Volumen von knapp 430.000 Euro.

Unterstützung für Digitalisierung und Bildung

So seien Fördergelder etwa an die Vereine Rühn e.V. sowie Eulennest e.V. aus Domsühl für Digitalisierungsprojekte geflossen. Der Verein PopKW habe Unterstützung für seine Bildungsarbeit erhalten, so die Stiftung. Der Verein Küstenkinder aus Binz bekam demnach eine finanzielle Förderung, um ein Aufholen nach Corona insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien zu ermöglichen.

