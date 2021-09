Ehrenamtsstiftung: Fünf neue Förderprogramme Stand: 05.07.2021 17:19 Uhr Die vor einem Jahr in Neustrelitz gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt startet ins zweite Stiftungsjahr mit gleich fünf verschiedenen Förderprogrammen. Sie decken ein breites Feld ab.

Die Förderprogramme der Stiftung hätten den Anspruch, einfach und unbürokratisch zu sein, sagt Vorstand Jan Holze. "Wir können fast alles digital erledigen. Nur wenn es um Unterschriften geht, dann müssen diese noch per Hand vorgenommen werden." Die fünf Förderprogramme sollen möglichst die gesamte Bandbreite des Ehrenamtes berücksichtigen, vom Sport, über die Kultur bis hin zur Feuerwehr.

Stiftungsprojekt mit 30 Millionen Euro aus Corona-Sonderetat des Bundes

"Zukunft.Mut." wird ein Programm heißen, das die Stiftung am 15. Juli veröffentlichen will. Dazu hat die Stiftung aus dem Sonderetat der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zusätzliche 30 Millionen Euro erhalten. Laut Bund steht dieses Geld vor allem für Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote zur Verfügung. "Unser Programm 'Zukunft.Mut.' wendet sich vor allem an Familien, Kinder und Jugendliche", bestätigt Katarina Peranić aus dem Stiftungsvorstand. Damit wolle die Stiftung in drei Handlungsfeldern unterstützen: nämlich bei Projekten für Familien und junge Menschen im ländlichen Raum, bei Innovationen im Bereich Gesundheit, Bildung und Lernen sowie bei der Unterstützung und Weiterentwicklung bereits bestehender Angebote.

Vereinsverwaltung wird digitalisiert

Die im ehemaligen Neustrelitzer Landratsamt sitzende Stiftung hat inzwischen auch einen täglichen Beratungsservice eingerichtet, der zu den Bürozeiten an allen Werktagen erreichbar ist. Die Mitarbeiter beraten Vereine und Verbände nicht nur zu den Förderprogrammen, sondern zu allen Fragen des gemeinnützigen Rechts. "Wir arbeiten mit Rechtsanwälten zusammen, die wir den Anrufern dann vermitteln können," erklärt Peranić. Zum Serviceteam gehören auch IT-Spezialisten.

Im Förderprogramm "100xDigital" geht es unter anderem um die Digitalisierung der Mitgliederbestände in Vereinen und Verbänden. "Da kann man nicht ein Programm für alle entwickeln. Die Lösungen sind immer individuell. Und die wollen wir versuchen, gemeinsam mit den Vereinen zu finden", so die Vorstandsvorsitzende. In einem der Programme werden auch Kleinstprojekte mit einem Förderbedarf von maximal 2.500 Euro berücksichtigt. Nicht im Fokus der Stiftung stehe hingegen, Mittel für den Bau von Vereinsgebäuden bereit zu stellen, so Holze.

111 Vereine im Nordosten gefördert

Im ersten Stiftungsjahr hatten 12.500 Vereine eine Förderung beantragt. "Mit so einer Flut hatten wir nicht gerechnet", so Holze. 1.800 konnten bewilligt werden. Von den mehr als 20 Millionen Euro profitierten auch 111 Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern. "Wir rechnen auch in diesem Jahr mit vielen Anträgen. Deshalb wollen wir versuchen, so viele wie möglich digital auf kurzem Wege zu bearbeiten", so Holze.

Umzug wohl erst 2026

Perspektivisch soll die Stiftung in das Carolinenpalais in Neustrelitz ziehen. Derzeit bereitet das Land als Eigentümer des Gebäudes am Neustrelitzer Schlosspark die Sanierung vor. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) rechnet damit, dass ein Umzug der Stiftung 2026 möglich sein könnte. Bisher wurde das Carolinenpalais vis a vis der Orangerie vom Landesamt für Gesundheit und Soziales genutzt.

