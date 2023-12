Ehlertsche Mühle in Woldegk hat wieder Flügel Stand: 16.12.2023 13:28 Uhr Knapp 140 Jahre ist die Ehlertsche Mühle in Woldegk alt. Jetzt hat sie nach mehr als anderthalb Jahren Sanierung ihre vier Flügel wieder.

von Beatrice Böse

Damit ist die Mühle wieder komplett. Ende November wurde schon die frisch sanierte Haube aufgesetzt. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf etwa 640.000 Euro. Ein Drittel des Geldes hat die Stadt Woldegk aufgebracht, der Rest stammt aus Fördermitteln.

Flügelmontage dauerte nur wenige Stunden

Die Flügel anzubringen, ist kein einfaches Unterfangen. Dazu wurden Mühlenbauer aus Sachsen-Anhalt engagiert. Als erstes montierten sie einen Flügel an das aufgebockte, längere Burststück, das ist ein Verbindungselement aus Holz. Dieses wurde mit Hilfe eines Krans in den so genannten Wellkopf eingesetzt, der sich in circa 14 Metern Höhe befindet, außen an der Haube der Mühle. Danach haben die Mühlenbauer den zweiten Flügel angehoben und diesen an dem Bruststück fixiert. Anschließend wurden die beiden Flügel um 90 Grad gedreht, um das nächste Bruststück samt den anderen beiden Flügeln zu befestigen. Da die Wetterverhältnisse für die Jahreszeit günstig waren, kamen die Mühlenbauer gut voran. Nach rund sechs Stunden waren die Arbeiten abgeschlossen.

Schaumahlen und eventuell bauhistorische Untersuchung in 2024

Die Ehlertsche Mühle ist eine von fünf in Woldegk. Im kommenden Jahr soll darin wieder zu Schauzwecken gemahlen werden, hieß es von der Stadt. Der Woldegker Mühlen- und Heimatverein teilte außerdem mit, dass derzeit Spenden für eine bauhistorische Untersuchung für die Ehlertsche Mühle gesammelt werden. Ein Gutachter soll dann ermitteln, welche Maschinen und Baubestandteile sich im Gebäude befinden und ob diese restauriert werden müssen. Dies betrifft eventuell auch die Museumsmühle in Woldegk.

