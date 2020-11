Stand: 16.11.2020 10:10 Uhr Ehemaliger Tourismuschef Bernd Fischer ist tot

Der langjährige Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Bernd Fischer, ist tot. Er starb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren, wie der Verband mitteilte. Der gebürtige Thüringer hatte das Amt seit März 1994 inne. Verantwortlich war er etwa für die touristische Vermarktung des G8-Gipfels in Heiligendamm 2007 oder den Bau des Internationalen Hauses des Tourismus in Rostock. Als besonderer Höhepunkt in der jüngeren Vergangenheit gilt die Präsentation Mecklenburg-Vorpommerns als Partnerland bei der Reisemesse ITB 2018.| 16.11.2020 10:10