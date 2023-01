Ehemaliger Schweriner Weihbischof Norbert Werbs gestorben Stand: 03.01.2023 12:10 Uhr Der frühere Schweriner Weihbischof Norbert Werbs ist tot. Der katholische Theologe starb in der vergangenen Nacht im Alter von 82 Jahren. Das teilte das Erzbistum Hamburg mit.

Norbert Werbs war bis zu seiner Emeritierung im Mai 2015 mit 34 Dienstjahren der damals dienstälteste Weihbischof in Deutschland. Im Januar 1981 ernannte Papst Johannes Paul II. den gebürtigen Rostocker zum Titularbischof, die Bischofsweihe erhielt Norbert Werbs dann im März desselben Jahres in der Rostocker Christuskirche. Werbs war nach der Wende maßgeblich an der Neuordnung der katholischen Kirche in der Region beteiligt. "Kaum ein anderer prägte und festigte das kirchliche Leben in Mecklenburg wie Weihbischof Norbert Werbs", sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße. "Mit seiner Bescheidenheit, seinem Humor und seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft war er den Menschen gerade zu DDR-Zeiten nahe." Später habe er die Erfahrungen und Erwartungen der Menschen in Mecklenburg in das nach der Wende errichtete Erzbistum Hamburg eingebracht.

Engagement in der Seelsorge für alte und kranke Priester

Werbs wurde am 20. Mai 1940 in Warnemünde geboren. Nach einem Studium in Erfurt wurde er 1964 zum Priester geweiht. Als junger Theologe war er zunächst Kaplan in Neubrandenburg und Parchim und später Pfarrer in Neubrandenburg. Werbs wurde 1981 Weihbischof des damaligen Bischöflichen Amtes Schwerin, eines zu DDR-Zeiten geschaffenen, provisorischen kirchlichen Verwaltungsbereichs. Ab 1992 leitete er das Amt übergangsweise als Diözesanadministrator. Als der Bereich 1994 dem neugegründeten Erzbistum Hamburg zugeschlagen wurde, blieb Werbs weiter als Weihbischof in Schwerin tätig. Daneben leitete er die Liturgie- und Kirchenmusikkommission des Nordbistums, verantwortete die Jugendseelsorge sowie den Schulbereich und war Vorsitzender der Caritas Mecklenburg. Zudem engagierte er sich in der Seelsorge für alte und kranke Priester.

Beisetzung im Mariendom Hamburg

Wie das Erzbistum Hamburg mitteilte, wird Norbert Werbs auf eigenen Wunsch im Hamburger Mariendom beigesetzt. Einen Termin für die Trauerfeier gibt es noch nicht. Norbert Werbs starb in Neubrandenburg, wo er seinen Ruhestand verbrachte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.01.2023 | 13:00 Uhr