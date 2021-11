Ehemaliger AfD-Abgeordneter Weber wieder im Hörsaal Stand: 02.11.2021 10:44 Uhr Zur ersten Vorlesung des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber nach seiner Rückkehr aus der Landespolitik an die Universität Greifswald sind Proteste geplant.

Der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Ralph Weber will heute seine erste Vorlesung an der Universität Greifswald nach der Rückkehr aus der Landespolitik halten. Nach Angaben des Landkreises ist eine Demonstration mit 350 Teilnehmern angemeldet.

Studierendenparlament kritisiert Rückkehr Webers

Das Studierendenparlament der Universität Greifswald hatte sich in einer einstimmig gefassten Stellungnahme kritisch zur Rückkehr Webers geäußert. Das studentische Gremium wirft darin dem Jura-Professor vor, rechtsextremes Gedankengut zu vertreten. Studierende, die nicht in Webers Weltbild passen, könnten Nachteile erfahren. Sie fordern außerdem von der Hochschulleitung, das Lehrangebot zu erweitern, um Vorlesungen des Rechtswissenschaftlers nicht zwangsläufig besuchen zu müssen.

Professor will Politik und Vorlesung trennen

Weber galt als Vertreter des nationalkonservativen Lagers der AfD. Wegen des Vorwurfs parteischädigenden Verhaltens hatte die Partei ein Ausschlussverfahren gegen ihn begonnen. Nach eigener Aussage hat Weber inzwischen selbst seinen Austritt erklärt: Ein entsprechendes Schreiben habe er am späten Montagabend an die Landes- und Bundesgeschäftsstelle der Partei per E-Mail geschickt. Den Studierenden habe er das Gespräch angeboten. "Ich halte das sonst so wie ich es die 20 Jahre vor meiner Landtagszeit gehalten habe: Vorlesung und Politik sind strikt getrennt." Auch nach seinen Vorlesungen werde er sich an der Universität nicht politisch äußern.

