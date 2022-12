EU verhängt strenge Aalfang-Beschränkungen Stand: 13.12.2022 18:10 Uhr Der EU-Rat für Landwirtschaft und Fischerei hat ein umfassendes Paket zum Schutz des Aals beschlossen. Demnach darf der Fisch nicht mehr im Meer geangelt werden.

Dieses ganzjährige Verbot bezieht sich auf die Angler, also Freizeitfischer. Zudem gibt es neue Einschränkungen für die gewerbliche Fischerei. Die Schonzeit für den Europäischen Aal wird im nächsten Jahr von drei auf sechs Monate ausgeweitet. Ein Zeitraum wurde bereits festgelegt, er betrifft die Spanne von Oktober bis Dezember. Darüber hinaus muss Deutschland im nächsten Jahr weitere drei Monate festlegen, in denen der Aal nicht gefischt werden darf.

Schonzeit gilt neben Ostsee in Bodden, Wieken und dem Kleinen Haff

Dabei muss auch die Wanderbewegung des Fisches berücksichtigt werden. Die Schonzeit betrifft die Ostsee und die angrenzenden Küstengewässer. Dazu zählen Bodden, Wieken und das Kleine Haff. Oberstes Ziel sei es, so heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Fischereiminister, den einzigartigen Bestand in den europäischen Gewässern wieder herzustellen. Der Europäische Aal gilt als stark gefährdet. Verunreinigte Gewässer, Wasserkraftwerke und Kormorane sind einige der vielen Todesursachen.

