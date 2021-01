Stand: 21.01.2021 11:50 Uhr EU-Parlament stimmt über Baustopp von Nord Stream 2 ab

Das EU-Parlament will nach der Verhaftung des Kremlkritikers Alexei Nawalny den Baustopp von Nord Stream 2 fordern. Die Fertigstellung der Ostseepipeline müsse verhindert werden, heißt es in einem Entwurf, der von den Fraktionen der Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen unterstützt wird. Deutschland steht weiter hinter dem Projekt, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Über den Entwurf soll am Donnerstag abgestimmt werden. | 21.01.2021 11:50