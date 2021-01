Stand: 21.01.2021 19:10 Uhr EU-Parlament fordert Baustopp für Nord Stream 2

Das EU-Parlament hat wegen der Verhaftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny einen Baustopp für das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gefordert. Die EU müsse die Fertigstellung der Pipeline "umgehend verhindern", heißt es in einer Entschließung, die am Donnerstag in Brüssel angenommen wurde. Die gesamte Entschließung fordert außerdem Sanktionen unter anderem gegen "russische Oligarchen". In der EU ist das Projekt seit langem umstritten, auch die USA lehnen es ab. | 21.01.2021 19:01