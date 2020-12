Stand: 21.12.2020 10:46 Uhr EU-Flächenprämien sollen bis Weihnachten ausgezahlt werden

Landwirte im Nordosten können noch bis Weihnachten mit den sogenannten EU-Flächenprämien rechnen. 345 Millionen Euro werden an 4.700 Agrarbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt. Die Agrarbeihilfen, die auch Direktzahlungen genannt werden, wurden in früheren Jahren mit besseren Ernten erst deutlich später ausgezahlt. Das Geld erhalten Landwirtschaftsbetriebe unter anderem für Umweltmaßnahmen. | 21.12.2020 10:50