EU-Fischereiminister wollen neue Fangquoten beschließen

Wie viele Heringe, Dorsche oder auch Schollen dürfen im nächsten Jahr gefischt werden? Die EU-Fischereiminister wollen neue Fangquoten beschließen. Sie kommen heute und morgen in Luxemburg zusammen. Das Treffen beginnt um 10 Uhr.

Experten erwarten eine hitzige, lange Debatte und rechnen erst morgen mit einem Ergebnis. Aktuell dürfen Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee - also auch im Fanggebiet vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns - nicht gezielt gefischt werden. Diese Schutzmaßnahme soll die stark zurückgegangenen Bestände schonen. Für Angler gilt aktuell: ein Dorsch pro Tag.

Özdemir: Verbot würde Heringbestand kaum schützen

Lediglich die kleine Küstenfischerei, die mit Stellnetzen und Reusen arbeitet, darf noch Hering fangen. Diese Ausnahme will die Europäischen Kommission aber streichen. Das lehnt Deutschland ab. Dieses Verbot werde kaum den Hering schützen, die Küstenfischerei aber in starke Bedrängnis bringen, so Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der für Deutschland in Luxemburg dabei ist. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch etwa 180 Haupterwerbsfischer, dazu zählen auch die Binnenfischer.

