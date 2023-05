Stand: 27.05.2023 15:47 Uhr EM-Bronze für Ruderer Klemp

Behindertensportler Marcus Klemp vom Olympischen Ruderclub Rostock hat bei den Europameisterschaften in Slowenien eine Bronzemedaille gewonnen. Der 40-Jährige landete im Männer-Einer in der Para-Klasse auf dem dritten Platz. Der Deutschland-Achter mit dem Rostocker Max John hat bei der Ruder-EM am Nachmittag eine Medaille deutlich verpasst. Das einstige Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) landete im Finale auf Rang vier, den Sieg holte sich Großbritannien vor Rumänien, Bronze ging an die Niederlande.

