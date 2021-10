Stand: 15.10.2021 17:17 Uhr E-Busse weiterhin im Einsatz

Nach dem Brand in einem Stuttgarter Bus-Depot, der durch einen Elektrobus ausgelöst wurde, bleiben in Mecklenburg-Vorpommern die meisten E-Busse im Einsatz. Zwölf E-Busse der Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim, die noch nicht im Liniendienst eingesetzt waren, bleiben allerdings vorerst im Depot. Unter ihnen sind Busse desselben Typs wie in Stuttgart. Bislang fahren in Mecklenburg-Vorpommern fünf E-Busse im Liniendienst und einige kleinere Elektro-Transporter als Rufbusse.| 15.10.2021 17:17