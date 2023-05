Stand: 01.05.2023 18:14 Uhr E-Bikes von Urlaubern gestohlen: Verdächtige auf Usedom gestellt

In Heringsdorf auf der Insel Usedom hat die Polizei E-Bike-Diebe nach einer Verfolgungsjagd auf frischer Tat gestellt. Den Beamten zufolge wurden die 28 und 35 Jahre alten Männer kurz nach Mitternacht mit einem Transporter gefasst, in dem mehrere noch mit Schlössern gesicherte Elektroräder gefunden wurden. Die Räder gehörten Urlaubern und waren kurz zuvor in Heringsdorf entwendet worden. Die Tatverdächtigen waren durch Heringsdorf in Richtung polnischer Grenze nach Ahlbeck gerast, konnten aber mit Hilfe von Verstärkung gestoppt werden. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Diebstähle in Betracht kommen.

