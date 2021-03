Stand: 12.03.2021 09:23 Uhr Duvennest: 250.000 Euro Schaden durch Hausbrand

In Duvennest bei Herrnburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat am frühen Freitagmorgen ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer war gegen 1 Uhr im Schornstein ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die beiden Bewohner und der Hund konnten sich unverletzt in Freie retten. Fünf Feuerwehren waren mehrere Stunden im Einsatz. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Der Schaden wird vorerst auf 250.000 Euro geschätzt. | 12.03.2021 09:23