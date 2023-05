Stand: 24.05.2023 18:33 Uhr Durchsuchungen in MV wegen rechtsextremer Chats

Das Landeskriminalamt hat am Mittwoch vier Wohnungen von mutmaßlichen Rechtsextremisten in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Mitglieder einer Whats-App-Gruppe gewesen zu sein, in der antisemitische und volksverhetzende Äußerungen getätigt wurden. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Handys, Speichermedien und Waffen sichergestellt.

