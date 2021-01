Dummerstorf zahlt Eltern "Homeschooling-Beitrag" Stand: 27.01.2021 13:05 Uhr Die Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock hat einen "Homeschooling-Beitrag" beschlossen. Es gibt 30 Euro pro Schüler einer Grund- und Regionalschule in der Gemeinde.

Die Gemeinde will in Corona-Zeiten Familien mit Schulkindern unterstützen und hat aus diesem Grund einen "Homeschooling-Beitrag" beschlossen. Mit dem Geld sollen Mehrkosten für Druckerpatronen und Kopierpapier ausgeglichen werden. Wie Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU) sagte, sei die Idee im Rahmen eines Bürgerdialogs entstanden. Ein Vater eines Schulkindes habe den Vorschlag gemacht, das Schulgeld, das eigentlich in den Schulen für Kopien und Arbeitsblätter ausgegeben wird, an die Eltern auszuzahlen.

Bürgermeister Wiechmann: Nachgedacht, was schnell umsetzbar ist

"Wir haben über schnelle Hilfen gesprochen, die dann oft nicht so schnell sind und nicht da ankommen, wo sie ankommen sollten. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was schnell geht und was auch ankommt", so Wiechmann zu NDR 1 Radio MV. Weil eine Rückzahlung nicht so einfach organisiert werden könne, habe man sich nun für diese Homeschooling-Pauschale in Höhe von 30 Euro entschieden. Bei den knapp 400 Kindern auf Grund- und Regionalschulen in der Gemeinde kommen Kosten von rund 12.000 Euro auf Dummerstorf zu.

"Homeschooling-Beitrag" soll unbürokratisch ausgezahlt werden

Die Verwaltung will die Auszahlung so unkompliziert wie möglich gestalten. Sofern die Kontodaten der Eltern bei den Schulen vorliegen, soll das Geld einfach überwiesen werden. Sollten die Bankdaten nicht vorliegen, würden die Betreffenden in den nächsten Tagen angeschrieben. In vier Wochen soll das Geld dann geflossen sein. Wiechmann sieht darin auch ein Zeichen für andere Gemeinden: "Hier in diesem Fall ist abschreiben erlaubt. In Richtung Landkreis ist das vielleicht auch ein Signal, wenn wir damit auch an die Gymnasien gehen könnten, die in der Trägerschaft des Landkreises sind."

Im Landkreis Rostock sind die Schulen und Kitas derzeit nicht geschlossen, aber die Präsenzpflicht wurde aufgehoben und die Eltern sind gebeten worden, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

