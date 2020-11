Dummerstorf: Zahl der Inifizierten mit Hepatitis A steigt

Was ist Hepatitis A?

Haupt-Symptom einer Hepatitis-A-Infizierung ist eine akute Leber-Entzündung. Dazu kommen Durchfall, Fieber, Schwäche und gelb verfärbte Haut. In der Regel heilt die Krankheit laut Gesundheitsbehörde meist ohne Komplikationen aus. Hepatitis A ist die harmloseste der Hepatitis-Erkrankungen. Die gefährlicheren Erreger der Hepatitis B und C werden meist über Blut- und Sexualkontakte weitergegeben. Gegen die Hepatitis B gibt es einen Impfstoff, gegen die Variante C bislang nicht.