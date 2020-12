Dummerstorf: Drei neue Hepatitis-A-Fälle an Schulen Stand: 11.12.2020 14:19 Uhr In Dummerstorf haben sich erneut Schulkinder mit Hepatitis A infiziert. Seit November haben sich in der Region insgesamt 40 Menschen angesteckt.

Von dem neuen Hepatitis-Ausbruch im Landkreis Rostock ist wieder die Regionalschule Dummerstorf betroffen. Laut dem Landratsamt sind ein Schulkind dort und zwei weitere Grundschüler erkrankt. Als vor einem Monat die ersten Hepatitis-Fälle an der Regionalschule Dummerstorf auftraten, sind die Betroffenen und ihre Kontakte laut einem Sprecher des Landkreises isoliert worden. In den entsprechenden Klassen wurden Impfungen empfohlen, das sei gut angenommen worden. Nun gibt es dennoch eine Neuerkrankung an der Regionalschule Dummerstorf.

Regionalschule: Sogenannte Riegelimpfung wird vorbereitet

Wie schon in der betroffenen Grundschule dürfen jetzt nur noch geimpfte Personen das Gebäude betreten. Ein Teil der 183 Regionalschüler ist schon geimpft, für die restlichen 140 wird eine Impfung Anfang der kommenden Woche vor Ort vorbereitet. Eine solche sogenannte Riegelimpfung gab es schon an der Grundschule in Dummerstorf. 41 Kinder kamen aber nicht beziehungsweise ihre Eltern lehnten eine Impfung ab, heißt es vom Sprecher des Kreises. Die Kinder dürfen das Schulgebäude jetzt 30 Tage lang nicht betreten.

Hepatitis A verläuft meist harmlos

Hepathitis A ist eine ansteckende Lebererkrankung, die in den meisten Fällen harmlos verläuft. Bei älteren Menschen kann das Virus aber gefährlich werden. Der Ursprung des Ausbruchs rund um Dummerstorf wurde zunächst in einer Bäckereifiliale nachgewiesen. Die Inkubationszeit von Hepatitis A beträgt bis zu 50 Tage.

