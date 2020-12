Dummerstorf: Erneuter Ausbruch von Hepatitis A Stand: 07.12.2020 18:14 Uhr In Dummerstorf bei Rostock sind erneut Menschen an Hepatitis A erkrankt. Diesmal handelt es sich um Schüler der Grundschule.

Die Schüler lernen in drei verschiedenen Klassenstufen. Die genaue Anzahl der Betroffenen ist noch unklar. Nur Personen mit einem entsprechenden Impfschutz dürfen das Schulgebäude derzeit betreten. Alle anderen sollen ab Dienstag geimpft werden. An der betroffenen Schule lernen 190 Jungen und Mädchen , elf Lehrer sind dort beschäftigt. Bereits vor knapp einem Monat wurde in Dummerstorf bei 12 Menschen das Virus Hepatitis A nachgewiesen, die Zahl erhöhte sich später auf 25. Vier davon mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Hepatitis A verläuft meist harmlos

Der Ursprung des Ausbruchs wurde zunächst in einer Bäckereifiliale nachgewiesen. Nach Ansicht von Experten ließen sich damit aber nicht alle Erkrankungen erklären. Die Inkubatiosnzeit von Hepatitis A beträgt bis zu 50 Tage, möglicherweise hatten die jetzt neu Erkrankten also schon vor längerer Zeit Kontakt mit Infizierten. Hepathitis A ist eine ansteckende Lebererkrankung, die in den meisten Fällen harmlso verläuft. Bei älteren Menschen kann das Virus gefährlich werden.

Weitere Informationen Hepatitis A in Dummerstorf: Bäckerei geschlossen In der Probe von einem Lichtschalter sei der Nachweis des Hepatitis-A-Erregers gelungen, so der Landkreis Rostock. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.12.2020 | 18:00 Uhr