Dudendorf: Mann und Frau aus einer Wohnung gerettet Stand: 22.12.2021 07:10 Uhr Vermutlich ein defekter oder falsch genutzter Holzkohleofen führte dazu, dass eine 21 Jahre alte Frau und ein 25 Jahre alter Mann aus einer Wohnung gerettet werden mussten.

Als die Rettungskräfte in der Nacht zu Mittwoch zu einer Wohnung in Dudendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausrückten, warnten mitgeführte Kohlenmonoxid-Melder bei Betreten der Wohnung vor einem möglichen Austritt von giftigem Kohlenmonoxidgas. Die Frau und der Mann befanden sich zu diesem Zeitpunkt aber schon außerhalb der Wohnung.

Gutshof-Mitarbeiter rettet Verletzte aus Wohnung

Ein Mitarbeiter eines Gutshofes hatte sich zu der Wohnung der beiden begeben, weil sie nicht zur Arbeit erschienen waren. Während der 25-Jährige die Wohnung noch selbständig verlassen konnte, trug der 56-Jährige die bewusstlose Frau in eine benachbarte Wohnung. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die 21-Jährige noch immer bewusstlos und wurde zusammen mit dem Mann in ein Krankenhaus gebracht. Beide schweben derzeit aber nicht mehr in Lebensgefahr. Drei weitere Hausbewohner mussten zwischenzeitlich evakuiert werden, bis die Feuerwehr das Gebäude wieder freigeben konnte.

Ursache des Gasaustritts ist vermutlich ein Holzkohleofen

Die beiden Verletzten erlitten wahrscheinlich eine Kohlenmonoxidvergiftung oder Rauchgasvergiftung. Ursache hierfür könnte ein Holzkohleofen sein. Ob dieser defekt oder falsch betrieben wurde, muss jetzt durch einen Sachverständigen ermittelt werden. Im Einsatz waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dettmannsdorf-Kölzow und Bad Sülze. Aus Barth wurde zudem ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr angefordert, um Messungen in der Wohnung durchzuführen.

