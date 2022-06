Stand: 19.06.2022 07:23 Uhr Ducherow: Garage und Carport niedergebrannt

In Ducherow (Kreis Vorpommern-Greifswald) sind in der Nacht zu Sonntag eine Doppelgarage und ein benachbarter Doppelcarport niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Autos eines Ehepaares im Wert von 40.000 Euro vernichtet, die in der Garage standen. Der Nachbar hingegen konnte sein Motorrad und einen Transporter aus dem Carport in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Ducherow war mit 15 Kameraden vor Ort. Zur Brandursache konnte die Polizei bislang nichts sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. | 19.06.2022 07:19