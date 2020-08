Stand: 26.08.2020 05:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Druck auf MV Werften nimmt zu

Der Mutter-Konzern der MV Werften - Genting aus Hongkong - strebt nach Informationen von NDR 1 Radio MV offenbar an, das eigene Schiffbau-Unternehmen an die öffentliche Hand in Deutschland zu verkaufen. Ein entsprechendes Angebot soll Genting bei Gesprächen mit Land und Bund gemacht haben - die könnten einzeln oder zusammen 51 Prozent der Anteile übernehmen. Die bereits geplanten Schiffe würde man abnehmen. Genting will vom Werft-Eigner offenbar zum Kunden werden.

Mutterkonzern der MV-Werften in Finanznöten Nordmagazin - 21.08.2020 19:30 Uhr Durch die Corona-Pandemie steckt der Mutterkonzern der MV-Werften, Genting Hongkong, in finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen kündigte an, vorerst alle Zahlungen einzustellen.







Weiterbetrieb bis Ende April 2021 sichern

In der Landesregierung wollte man das nicht kommentieren. Das Wirtschafts- und das Finanzministerium erklärten in einer gemeinsamen Pressemitteilung lediglich, das Land strebe weiter an, die Werften unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes zu bringen. Es geht um 570 Millionen Euro, die sollen bis Ende September genehmigt sein und dann einen Weiterbetrieb bis Ende April 2021 sichern. Am Freitag, soll es eine Sondersitzung des Finanzausschusses des Landtags geben.

Genting in Corona-bedingten Turbulenzen

Die Lage scheint ernst: Genting ist in Turbulenzen, in der vergangenen Woche hatte der Konzern angekündigt, wegen eines Corona-bedingten Ertragseinbruchs alle Zahlungen an Gläubiger und Banken vorerst einzustellen. Die Landesregierung stellte klar: Einen Insolvenzantrag haben die MV Werften nicht gestellt. Der Multikonzern Genting hatte 2016 die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund übernommen, um dort Kreuzfahrtschiffe für den eigenen Bedarf bauen zu lassen.

Kurzarbeit bis Jahresende beantragt

Die erteilten Aufträge reichten weit in die Zukunft und versprachen sichere Arbeitsplätze für zuletzt insgesamt 3.100 Beschäftige. Doch wurden in Folge der Corona-Pandemie und fehlender Einnahmen die Arbeiten auf den Werften im März eingestellt. Bis zum Jahresende wurde Kurzarbeit beantragt. Mit Hilfe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes soll die Finanzierung der milliardenschweren Schiffsneubauten für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt nun gesichert werden.

