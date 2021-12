Dritter Omikron-Fall in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt Stand: 24.12.2021 10:42 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen dritten Omikron-Fall. Nach den beiden Fällen aus Rostock ist nun bei einer Person aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald der Erreger festgestellt worden.

Das Klinikum Greifswald macht aus Datenschutzgründen keine Angaben zum Patienten. Nach Aussage des Chefhygienikers und Leiters des CoMV-Gen-Projektes der Unimedizin Greifswald, Prof. Nils-Olaf Hübner, ist der Verlauf der Infektion bei dem Patienten zum Glück nicht zu stark, sodass dieser nicht im Klinikum Greifswald behandelt werden muss. Allerdings muss die Person in Isolation bleiben, damit sie keine anderen Menschen ansteckt. Denn nach Aussage des Mediziners ist die Ansteckungsgefahr doppelt so hoch wie bei der Delta-Variante. Also eine doppelte Wahrscheinlichkeit positiv zu werden und in der Familie sogar dreimal so hoch.

Es wird deutlich mehr Fälle im Land geben

Prof. Hübner bestätigte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, dass es mit Sicherheit weitere Fälle geben wird: "Man kann fest davon ausgehen, das ist keine Spekulation, sondern das, was man nach der aktuelle Lage fest vermuten kann, dass wir deutlich mehr Fälle im Land haben, wir sehen im Moment nur die Spitze des Eisbergs. (…) Wir werden es nicht verhindern können, dass diese Variante zu uns kommt. Sie ist schon bei uns, aber wir können jetzt noch darauf einwirken, wie schnell sie sich verbreitet."

Dazu gehöre vor allem, die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Schwierig, die Variante zu identifizieren

Dass jemand positiv mit Covid infiziert ist, lässt sich relativ schnell über einen PCR-Test feststellen. Ob es sich aber um Omikron handelt, dafür braucht es weitere Analysen. Prof. Hübner erklärt, dass die Omikron-Variante - da sie sehr neu ist - im Augenblick nur mit der Vollgenomsequenzierung sicher identifiziert werden kann. Diese Sequenzierung ist wesentlich komplizierter und das dauert seine Zeit: "Da wird nicht nur geguckt, ist dieser Erreger da, sondern es wird jedes einzelne Gen, das gesamte Genom des Virus erkannt, identifiziert und bewertet. Und dann weiß man erst, ob das Omikron ist oder nicht."

Das Klinikum in Greifswald wird auch über die Feiertage entsprechende Proben auswerten und dann wird sich zeigen, wann es weitere bestätigte Fälle der Omikron-Variante geben wird.

