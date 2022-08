Drese warnt vor Baden im Stettiner Haff Stand: 16.08.2022 05:58 Uhr Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Montagabend in Schwerin nochmals vor dem Baden im Stettiner Haff gewarnt.

Konkret betroffen seien bislang sieben Badestellen am Stettiner Haff, in das die Oder nördlich von Stettin mündet, sowie eine am Neuwarper See, einem Nebengewässer des Haffs.

Badewasserqualität wird ständig untersucht

"Zum jetzigen Zeitpunkt können wir gesundheitliche Risiken beim Kontakt mit dem Wasser nicht ausschließen. Deshalb empfiehlt es sich, dass Menschen und Tiere auf das Baden an den ausgewiesenen Stellen verzichten bis weitere Erkenntnisse vorliegen”, so Drese. Die Badewasserqualität werde fortlaufend untersucht. Für die Prüfung auf chemische Verunreinigungen sei dabei das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie zuständig. "Die Situation ist sehr beunruhigend", erklärte Drese.

Ursache fürs Fischsterben weiter unklar

Die Ursachen des Fischsterbens in der Oder sind weiterhin unklar. Auch Expertinnen und Experten in Brandenburg sowie in Polen suchen nach möglichen Auslösersubstanzen für die Umweltkatastrophe. Bislang stehe lediglich fest, dass das Wasser der Oder eine noch unerklärliche "Anomalie" aufweise, so Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne).

