Stand: 25.03.2024 10:47 Uhr Dresden: Prozess zu Schießtraining in Güstrow verschoben

Das Landgericht in Dresden hat den Prozess gegen drei ehemalige Mitglieder eines Mobilen Einsatzkommandos des Landeskriminalamtes (LKA) in Sachsen verschoben. Dafür gibt es laut Gericht interne Gründe. Der Prozess hätte heute beginnen sollen. Die Angeklagten müssen sich unter anderem wegen Bestechlichkeit und Diebstahls verantworten - sie sollen an der sogenannten Munitionsaffäre beteiligt gewesen sein. Ihnen wird vorgeworfen, im Jahr 2018 für ein privates Schießtraining in Güstrow Munition aus den Beständen des LKA genutzt haben - mindestens 7.000 Schuss waren abgezweigt worden, um das Training zu bezahlen, weitere 7.500 Schuss wurden entwendet, um das Training zu absolvieren. Das Einsatzkommando wurde später aufgelöst, 17 Beamte waren betroffen. Dem sächsischen Innenministerium zufolge gab es erhebliche Mängel bei der Dienstaufsicht der Einheit. Kontakte zur rechtsextremen Gruppe Nordkreuz konnten nicht nachgewiesen werden.

