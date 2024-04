Stand: 01.04.2024 07:39 Uhr Neubrandenburg: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 104

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Stavenhagener Straße (B104) in Neubrandenburg, Ortsteil Weitin, ein Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Stavenhagener Straße (B104) im Bereich Ernst-Barlach-Straße. Alle drei Fahrzeuginsassen, darunter auch ein dreijähriges Kind, wurden bei der Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum in Neubrandenburg eingeliefert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

