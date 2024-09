Drei Verletzte bei Messerattacke in Friedland: Haftbefehl beantragt Stand: 13.09.2024 14:04 Uhr Bei einem Messerangriff in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am späten Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Der Tatverdächtige ist laut Polizei ein 31-Jähriger aus Tadschikistan.

Ein Mann greift eine 33-jährige Ukrainerin mit einem Messer an, zwei Männer gehen dazwischen. Die Attacke hat sich am Donnerstagabend in Friedland bei Neubrandenburg zugetragen. Die Polizei ermittelt. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam. Nach weiteren Ermittlungen besteht gegen ihn nun der Vorwurf des versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen. Nun soll noch heute ein Haftrichter darüber entscheiden.

Verbaler Streit artet aus

Nach Angaben der Polizei hatte sich der 31-jährige Tatverdächtige aus Tadschikistan vor dem Angriff auf offener Straße verbal mit der Ukrainerin gestritten. Aus dem Streit heraus habe der Mann die 33-Jährige dann plötzlich mit einem Messer angegriffen und sie dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Zeugen schreiten ein

Zwei deutsche Männer im Alter von 46 und 53 Jahren hatten den Vorfall beobachtetet, griffen ein und wurden ebenfalls verletzt. Einer der beiden so schwer, dass er ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter und die verletzte Ukrainerin seien in einer "paarähnlichen Beziehung", so die Polizei. Warum es zu dieser Tat kam, werde weiter ermittelt.

