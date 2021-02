Drei Schwerverletzte bei Glätteunfällen Stand: 09.02.2021 11:38 Uhr Schnee und Kälte bestimmen weiter das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders betroffen sind Rügen und der Osten des Landes. Bei Verkehrsunfällen wurden drei Menschen schwer verletzt.

In Mecklenburg-Vorpommern warnt der Deutsche Wetterdienst weiter vor teils kräftigem Schneefall. Besonders betroffen ist die Insel Rügen. Rund 20 Zentimeter Neuschnee sind dort bereits in der Nacht gefallen. Nach Einschätzung des Meteorologen Stefan Kreibohm aus dem NDR Wetterstudio Hiddensee geht es auch so weiter: Es schneit heute vor allem im Norden der Inseln Rügen und Hiddensee stark. Am Mittwoch werde der Schneefall auch den Darß und die Küste Mecklenburgs erfassen und könne möglicherweise den Schaalsee an der westlichen Landesgrenze erreichen, sagte Kreibohm.

Drei Schwerverletzte bei Unfällen

Landesweit haben sich etwa 20 Verkehrsunfälle ereignet. Im Kreis Ludwigslust-Parchim wurden drei Menschen schwer verletzt, einer leicht. Auf einigen Straßen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind unter anderem die A11 bei Penkun, die A14 nördlich von Schwerin, außerdem die B105 bei Niepars in Vorpommern-Rügen und die B198 bei Stuer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte

Rettungswagen bleibt stecken, Auto fährt Masten um

In Dranske auf Rügen ist laut Polizei ein Rettungswagen im Schnee stecken geblieben. Die Sanitäter waren auf dem Rückweg von einem Krankentransport. Sie blieben unverletzt. Einen Glätteunfall meldet die Polizei auch aus Nordwestmecklenburg: Gegen 2 Uhr hat bei Barendorf ein Autofahrer die Gewalt über sein Fahrzeug verloren. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr kam er von der Straße ab - und fuhr drei Telefonmasten um. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

Warnung vor Schneeverwehungen

Für den Bereich Wittow und Hiddensee hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Für den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen und die Küste des Landkreises Vorpommern-Greifswald warnt der Wetterdienst vor Schneefall und Glätte - an der Küste besonders auch vor Schneeverwehungen. Die Fähre nach Hiddensee soll heute wieder fahren.

Weitere Informationen Noch mehr Schnee: Unwetterwarnung für Teile Norddeutschlands Sie gilt für mehrere Kreise in Schleswig-Holstein und Rügen. In Niedersachsen mussten Autobahnabschnitte gesperrt werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.02.2021 | 06:30 Uhr