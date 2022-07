Stand: 07.07.2022 15:15 Uhr Drei Millionen Mini-Aale ausgesetzt

Mecklenburg-Vorpommerns Binnenfischer setzen in diesem Jahr rund drei Millionen Mini-Aale in 135 Seen und anderen Gewässern im Nordosten aus. Wie der Binnenfischereiverband am Donnerstag mitteilte, soll so der Bestand erhöht werden, um später ordentlich Aale fischen zu können. Finanziell wird die Aktion vom Land gefördert. Der Aal gilt im Nordosten als einer der wichtigsten Wirtschaftsfische. | 07.07.2022 15:15