Stand: 29.05.2022 19:15 Uhr Dranske auf Rügen: Unbekannte beschädigen fast 20 Autos

Unbekannte haben einer Reihe von Autobesitzern in Dranske auf der Insel Rügen am Wochenende Ärger beschert: Laut Polizei wurden innerhalb kurzer Zeit fast 20 Autos beschädigt. Das sei am Samstagnachmittag angezeigt worden. Der Schaden liege bei mindestens 18.000 Euro. In den meisten Fällen sei an den geparkten Fahrzeugen der Lack auf der Beifahrerseite gezielt zerkratzt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. | 29.05.2022 19:14

