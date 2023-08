Stand: 31.07.2023 16:57 Uhr Dragun: Mann beim Baden im Vietlübber See gestorben

In Nordwestmecklenburg ist am Morgen ein Mann nach einem Badeunfall im Vietlübber See gestorben. Der 45-Jährige war laut Polizei mit einem gleichaltrigen Mann in Dragun in dem See baden als er plötzlich unterging. Sein Begleiter brachte ihn ans Ufer und versuchte ihn wiederzubeleben, hieß es weiter. Passanten hätten die Polizei und Rettungskräfte verständigt. Die Reanimationsversuche blieben allerdings ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Todesursache dauern noch an.

