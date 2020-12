Stand: 19.12.2020 11:22 Uhr Dorsch-Fischerei pausiert 2021 wieder für einen Monat

Damit sich der Dorsch-Bestand in der Ostsee erholen kann, müssen Fischer ihre Boote auch im kommenden Jahr für insgesamt 30 Tage stilllegen. Laut Agrarministerium gilt die Regelung für Boote ab einer Länge von acht Metern. Die Fischer können den Zeitraum der Stilllegung demnach selbst festlegen - und zwar in drei Blöcken von je zehn Tagen entweder im Januar oder von Anfang April bis Mitte Mai. Für den Verdienstausfall in dieser Zeit sollen sie Unterstützung aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds bekommen. | 19.12.2020 11:20