Stand: 31.01.2021 07:44 Uhr Dorf Mecklenburg: Mann stirbt an Straße - Umstände unklar

Ein Mann ist am Samstagabend in Dorf Mecklenburg bei Wismar mit einer blutenden Kopfwunde aufgefunden worden und kurz danach gestorben. Laut Polizei sind die genauen Todesumstände noch unklar. Als die Polizei bei dem an einer Straße liegenden Mann eintraf, versuchten die Beamten, ihn zu reanimieren. Notarzt und Rettungskräfte konnten wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Verkehrsunfall wird nicht ausgeschlossen. | 31.01.2021 07:42