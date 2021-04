Stand: 28.04.2021 08:28 Uhr Dorf Mecklenburg: Defektes Gerät löste Wohnhausbrand aus

Der Wohnhausbrand vom Sonntag in Dorf Mecklenburg (Nordwestmecklenburg) geht auf einen Defekt an einem elektrischen Kühlgerät zurück. Das hat laut Polizei ein Brandgutachter festgestellt. Das Gerät stand in einem Schuppen, der zuerst Feuer fing. Die Flammen erfassten dann das daneben stehende Wohnhaus der vierköpfigen Familie im Ortsteil Karow. Das Haus wurde stark zerstört, der Gesamtschaden auf 400.000 Euro geschätzt. | 28.04.2021 08:27