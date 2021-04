Stand: 26.04.2021 08:20 Uhr Dorf Mecklenburg: 400.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand in der Gemeinde Dorf Mecklenburg (Nordwestmecklenburg) ist ein Einfamilienhaus zerstört und ein Mensch verletzt worden. Laut Polizei wird der Gesamtschaden auf rund 400.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Sonntag in einem kleinen Gerätehaus aus und griff dann durch kräftigen Wind angefacht auf das daneben stehende Wohnhaus der vierköpfigen Familie über. | 26.04.2021 08:20