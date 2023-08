Stand: 29.08.2023 10:42 Uhr Domsühl: Lagerhalle mit Strohballen brennt noch

Die am Sonntag in Brand geraten Lagerhalle mit Strohballen in Domsühl bei Parchim brennt noch immer. Das teilte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Schwerin am Dienstagvormittag mit. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Derzeit geht sie von Brandstiftung aus. Bereits am Sonntag hieß es, der Brand sei zwar unter Kontrolle, die Löscharbeiten könnten aber noch einige Tage andauern.

