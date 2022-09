Stand: 27.09.2022 05:47 Uhr Domsühl: Brennender Styropor-Müll auf Recyclinghof gelöscht

In Domsühl im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat es in der Nacht zu Dienstag auf einem Recyclinghof gebrannt. Styropor-Abfälle standen in Flammen, wie ein Sprecher der Leitstelle Westmecklenburg sagte. Sieben Feuerwehren aus der Umgebung waren etwa sieben Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehrleute zogen den brennenden Müll auseinander und deckten ihn mit Löschschaum ab. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.09.2022 | 06:00 Uhr